Don Backy e il video choc su Elodie: "Ma le avrà avute le mutandine lì?"

Attimi di imbarazzo durante l'ultima puntata di "La volta buona", il programma pomeridiano condotto su Rai Uno da Caterina Balivo. Il motivo? Una battuta di Don Backy in merito alla cantante Elodie. Chiamato infatti a raccontare la propria carriera, l'artista 85enne è stato invitato anche a commentare i cantanti di nuova generazione, tra cui la stessa Elodie. Per aiutarlo nella sua analisi, la redazione ha mostrato in diretta il video in cui l'artista ha interpretato "American Woman" durante l'ultimo festival di Sanremo. Peccato che, di fronte alle immagini, Don Backy non ha espresso alcun parere professionale ma si è limitato a dire: "Ma le avrà avute le mutandine lì?".

Di fronte alla domanda, Balivo ha subito cambiato argomento, per evitare che la situazione si facesse inopportuna. "Fatti suoi, va in giro come le pare", ha risposto a tono. E Don Backy ha risposto: "No, fatti di tutti, visto che ha fatto apparizioni anche senza. Chiedevo quindi se anche lì ha fatto lo stesso...". È ipotizzabile che la battuta del cantante 85enne faccia riferimento ai titoli di cattivo gusto apparsi su qualche quotidiano online nelle settimane scorse, che sottolineavano gli abiti super sexy sfoggiati dalla cantante nell'ultimo tour, tanto da titolare: "Indossa o no gli slip?".

Successivamente, Balivo ha chiesto all'artista che cosa pensa della nuova generazione di cantanti. Tra Elodie e Blanco, chi butterebbe giù? "Tutti e due. Senza voler denigrare, anche i concetti espressi nelle canzoni dovrebbero avere un barlume di messaggio da insegnare ai giovani e non soltanto il superfluo". Un giudizio netto, insomma, e senza appelli.