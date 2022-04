Don Matteo, incidente per Nino Frassica: ha rischiato di morire sul set

Mentre va in onda la tredicesima stagione di Don Matteo, e proprio nel corso di una edizione storica come è questa, segnata dall'addio di Terence Hill, Nino Frassica rivela un retroscena nel merito di quanto avvenuto in questi vent'anni di lavoro della serie. Sì perché, nel corso di un'intervista rilasciata al settimanale Di Più, l'attore e comico, inteprete del personaggio del maresciallo Nino Cecchini, svela di esser rimasto vittima di un incidente sul set che gli sarebbe costato la morte se solo, a salvarlo, non fosse stato proprio Terence.

Amico fraterno di Nino, Terence si è trovato a diventare fondamentale per la sua stessa sopravvivenza. Non è chiaro quando, ma l'aneddoto raccontato dall'artista siciliano svela tutto nei dettagli. "Dovevamo girare una scena sopra il tetto di una casa, io e lui - dichiara al magazine - Era pure notte. A un certo punto sono scivolato. Stavo per precipitare di sotto ma Terence mi ha immediatamente afferrato e mi ha salvato la vita".

E ancora: "Se fossi caduto di sotto sarei morto - prosegue - Ma Terence mi ha tenuto stretto. E ancora oggi lo ringrazio e con me lo ringrazia anche mia moglie. Ancora oggi, quando ricordiamo quell’episodio, le vengono i brividi".

Classe 1950, Frassica è volto imprescindibile di Don Matteo accanto a Terence, che quest'anno sarà invece sostituito da Raoul Bova. E, in questi anni, sta vivendo una rinnovata primavera professionale, complice anche le ospitate fisse nel talk show Che Tempo Che Fa, in onda su Rai Tre, e nel serale di Amici, su Canale 5 al sabato sera. Nel privato è invece posato dal 2018 con l'attrice teatrale Barbara Exignotis, più giovane di lui di 24 anni, dopo un lungo matrimonio con l'ex moglie Daniela Conti.