Don Matteo, Nathalie Guetta ricorda le lacrime sul set: "Terence Hill mi abbracciò"

Per i milioni di fan della fiction di Rai1 Don Matteo, Nathalie Guetta è Natalina, la perpetua del prete più famoso della tv che fino a poco fa aveva il volto di Terence Hill. L'attrice interpreta il personaggio dal 2000, ovvero dalla prima stagione della fortunata serie televisiva dove sono annidati tanti dei suoi ricordi, professionali ma anche privati, raccontati nel corso di un'intervitsa che ha rivelato un episodio privato.

Quando Nathalie Guetta pianse sul set di Don Matteo

A Di Più Tv, Nathalie Guetta ha raccontato di aver vissuto un momento molto duro dal punto di vista personale che si è ripercosso anche nel lavoro. L'attrice aveva da poco messo fine ad una relazione sentimentale e per lei fu impossibile nascondere quella sofferenza quando si trovò a dover girare una scena di Don Matteo. "Avevo circa quarant'anni ed ero appena stata lasciata dal mio fidanzato. Girando la scena di un matrimonio sono scoppiata a piangere. Terence Hill si è avvicinato a me e mi ha abbracciata" ha confidato.

Oggi Nathalie Guetta è single. Sposata con Yudiel Sanchez, uomo originario di Cuba e estraneo al mondo dello spettacolo, ha divorziato nel 2020. L’attrice, però, non si è mai pronunciata sui motivi della loro rottura.

Il ruolo di Natalina

In questi 25 anni Nathalie Guetta ha pensato talvolta di lasciare la serie tv: "Ho pensato più volte di lasciare il ruolo di Natalina. Mi sentivo imprigionata in lei. Poi ho fatto Ballando con le Stelle, il pubblico mi ha visto in un’altra veste e ho fatto pace con Natalina" ha detto ancora l'attrice che adesso, terminate dopo nove mesi le riprese della tredicesima stagione di Don Matteo, partirà per un viaggio a New York, dove rimarrà per due settimane. E poi? Nel futuro un progetto che riguarda la natura: "Con altri attori sto lavorando all’apertura di una fattoria, per accogliere animali abbandonati".