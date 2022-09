Donatella Milani: la foto dall'ospedale dopo l'incidente

Donatella Milani si trova all'ospedale. A comunicarlo è la stessa cantante che su Instagram ha condiviso una foto di lei con il collare distesa su un lettino e con la flebo. Milani ha avuto un incidente con la macchina e da quanto scrive si ritiene fortunata, perché poteva andarle molto peggio.

La ex concorrente, nel 2018, del programma Ora o mai più - che dovette abbandonare dopo una sola puntata perché a sua madre mancavano pochi giorni di vita - ha raccontato cosa le è successo: "Fino all'ultimo ero molto indecisa se mettere o no questa foto. Ma poi ho pensato che un salutino fatto da voi amici, mi avrebbe un po' confortata. Ho avuto un incidente con l'auto, mi ha attraversato un cane. Dovrò restare cosi almeno un mese, ma per fortuna sono qui a raccontare!".

La convalescenza sarà lunga e come lei stessa ha raccontato l'incidente è stato causato dall'attraversamento improvviso di un cane, però anche se dovrà stare ferma per un po' sapere di avere vicini a sè i suoi follower le potrà donare alcuni momenti di svago.