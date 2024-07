Rettore contro Venditti: "Farebbe meglio a star zitto. Ce l'ha con Angelina e Annalisa come con me"

Punti di vista diversi, molto, quelli di Donatella Rettore e Antonello Venditti. I due cantanti - più o meno appartenenti alla stessa generazione, dato che si scambiano 7 anni - hanno due idee differenti sulla musica. O almeno riguardo a una polemica musicale nata la scorsa settimana.

Intervistata di recente da FQMagazine, Rettore ha tuonato: "Non sapevo che Antonello Venditti avesse detto questo.. lui ce l'ha e l'aveva pure con me. Non mi sono data una spiegazione. Dico solo che ci sono i grandi cantautori che hanno fatto la storia della musica e va bene. Poi questi stessi sono anche uomini che farebbero meglio a star zitti e lasciare che i giovani facciano la propria strada. È successo anche a me, Gino Paoli si girava dall'altra parte quando passavo".

Donatella Rettore: "Angelina e Annalisa bravissime, il tempo darà ragione a loro"

Poi la cantante e paroliera ha aggiunto: "Penso che solo il tempo dà ragione. Io sono ancora qua dopo 40 anni, ad esempio. Angelina Mango e Annalisa sono bravissime, sono delle ‘spugne’, fanno bene a non mettere paletti intorno e ad aprirsi. Cantano benissimo. Il tempo darà ragione a loro". A cosa si stava riferendo Rettore? Alle parole che Venditti ha detto recentemente sulle due cantanti (Annalisa e Angelina Mango).

Cosa aveva detto Venditti

Parlando di loro due, Venditti aveva detto: "Questi giovani sono bravi: io so fa' quello che fanno loro, ma loro non sanno fa' quello che faccio io. A differenza nostra, loro sono trafitti dalle scadenza, hanno paura di essere dimenticati. E prendi Annalisa: è una bravissima cantante, ma è stata costretta dal mercato a diventare altro da se stessa. Anche Angelina Mango. Interpreti fantastiche e poi c'è qualcuno che decide il suono per tutti".

Un pensiero legittimo, che però era stato molto criticato. Dopo la polemica, Venditti aveva voluto chiarire: "Attenzione! [..] Io amo Annalisa, Angelina Mango e il grande talento di Madame quindi tutto l’articolo è un’enorme forzatura solo per creare strani e inutili paragoni. Le ho sentite interpretare canzoni di grandi cantautori con grande maestria, ma evidentemente per il mercato di oggi non basta essere brave. Si pretende un look e una presunta sensualità imposta da un ulteriore presunto sound ormai globalizzato. Un abbraccio".