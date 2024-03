Donatella Versace bloccata in ascensore, momenti di panico

Momenti di paura ieri sera per Donatella Versace. La stilista è rimasta bloccata nell'ascensore di un palazzo di Los Angeles - il centro Lgbt - dove era attesa per un evento benefico.

L'ascensore la stava portando sulla terrazza, dove si teneva la raccolta fondi, ma si è fermato improvvisamente, bloccandosi. Dentro, insieme a lei, anche le sue guardie del corpo. L'allarme è suonato immediatamente e lo staff della struttura ha richiesto l'intervento dei vigili del fuoco, ma dopo svariati minuti sono stati i bodyguards della stilista a forzare la porta dell'ascensore e a liberarla.

Superato il piccolo incidente di percorso, Donatella Versace è arrivata in terrazza e ha preso parte alla serata, piena di personaggi influenti e volti noti della città californiana. la stilista ha donato 50 mila dollari a favore dell'organizzazione ed è stata nominata ambasciatrice mondiale. Durante il suo discorso non è mancata l'ironia, legata proprio a quanto accaduto poco prima: "È una grande emozione essere qui stasera, anche perché sono rimasta bloccata nell'ascensore e pensavo che non sarei mai riuscita ad arrivare in tempo. Invece, eccomi qui a dirvi: 'Per favore, donate. E andate a votare'".