Fedez, Chiara e la festa a sorpresa per Donatella Versace (con tanto di torta dorata) | FOTO

Ai Met Gala Donatella Versace è stata una delle protagoniste indiscusse, se non per il suo look, comunque sfavillante, soprattutto per aver realizzato l'abito indossato da Blake Lively, una delle padrone di casa della serata. I video del momento del cambio di colore dello strascico dell'abito, da un caldo rosa dorato con tocchi color ruggine ad un ghiacciato celeste, addolcito dalle sfumature rosacee, hanno fatto il giro del web in pochissime ore.

La festa a sorpresa di Fedez e Chiara

Il giorno del Met è stato anche il giorno del compleanno di Donatella Versace. La nota stilista è nata il 2 maggio, ha compiuto 67 anni, e per l'occasione Chiara Ferragni e Fedez, suoi ospiti al Met, le hanno organizzato una piccola festa a sorpresa con tanto di torta a tre piani con decorazioni dorate e l'immancabile testa di Medusa.

“Sorpresa!”, gridano tutti all'ingresso in camera di Donatella che rimane molto colpita dalla sorpresa e infatti esclama "Che meraviglia!". Subito dopo le foto con la torta, l'accensione delle candeline e la canzone tanti auguri. Di lì a poco però sarebbe iniziata la sfilata sul red carpet di Chiara e Fedez e Versace non perde un attimo, si mette subito a controllare che i due sposi abbiano il look curato nei minimi dettagli. Dopo l'approvazione della stilista, un applauso e poi via verso il tappeto rosso.

Ovviamente questo era solo il preambolo della serata che i Ferragnez hanno voluto regalare alla loro amica, la festa del compleanno, vera e propria, si è svolta all'ultimo piano dello The Standard High Line. L'hotel boutique di 18 piani si trova nel Meatpacking District di Manhattan.

Versace ha condiviso alcuni scatti-ricordo della serata su Instagram e ha ringraziato Chiara e Federico: "Ho amato molto il mio soggiorno a New York, grazie a tutti per aver reso questo viaggio così speciale e un grande grazie a Fedez e Chiara Ferragni per la sorpresa di compleanno".