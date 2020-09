Il clamoroso corpo di Donatella Versace al mare a 65 anni (FOTO)

Della moda ha fatto un mestiere e del suo corpo un vero e proprio manichino tanto è in forma. È clamorosa la silhouette di Donatella Versace a 65 anni. Immortalata in Sardegna dal settimanale Chi, la stilista e sorella di Gianni viene fotografata mentre indossa un microbikini rosa che lascia intravedere un fisico muscolosissimo.

Più bionda e in forma che mai, Donatella si trova in spiaggia a Porto Cervo in un momento di relax dalla sua professione. Nuota, prende il sole, pagaia e passeggia sulla sabbia bianca. Con lei anche un fedele collaboratore. Entrambi sono sorridenti e complici.

Donatella Versace rifatta

Un corpo come quello è frutto sì di madre natura, ma anche di papà chirurgo. Negli anni infatti Donatella non ha fatto mistero di aver fatto ricorso ad interventi di chirurgia estetica, tanto da essere definita "cera umana" qualche anno fa dal tabloid britannico Daily Mail. Labbra rimpolpate, rughe piallate, lifting per cancellare i segni del tempo.

Proprio nei mesi scorsi, durante il lockdown, la stilista ha celebrato il compleanno, postando un messaggio di auguri a se stessa che è elogio alle cose semplici della vita: "E' di quelle che sono grata ora". Tanti i messaggi arrivati dai fan, a cui aveva risposto con estremo entusiasmo: "Non so cosa abbia fatto per meritare tutto questo, ma vorrei che tutti sapessero quanto li ho sentiti davvero vicini".