Carlo III baciato da una donna, il motivo: "È bellissimo e sembrava triste"

Le immagini di Carlo e Camilla fuori da Buckingham Palace il giorno dopo la morte della Regina Elisabetta rimarranno nella storia: era la prima volta che il re e la regina consorte, infatti, hanno fatto visita al palazzo londinese. Fuori, appoggiati alle alte cancellate centinaia (che poi sono diventati migliaia e migliaia) di mazzi di fiori, pensieri, biglietti tutti indirizzati alla compianta regina.

In questa occasione, così particolare, Carlo si è avvicinato ai sudditi disposti al di là delle transenne, ha salutato, toccato mani ed ecco che una donna lo avvicina, gli mette le mani sopra le spalle e lo bacia sulla guancia. Un gesto inaudito che ha creato scalpore, la donna, che si chiama Jenny Assiminios, è stata anche intervistata anche dalla Cnn e il giornalista inviato a Buckingham Palace ha voluto indagare il motivo che l'ha portata a fare ciò. "Non avrei mai pensato che avrei baciato un re, ma lui sembrava triste e ho provato l'impulso di confortarlo per la morte della madre, ha raccontato Assiminios. "Gli ho chiesto posso baciarla?" e quando Carlo ha dato il suo benestare ecco che la signora l'ha "abbracciato e ne sono molto felice, grazio Dio per avermi permesso di vederlo e baciarlo". E alla domanda del giornalista se avesse mai pensato di baciare il re sulle labbra la signora risponde prontamente: "No, non mi è mai passato per la mente!".

Assiminios ha aggiunto: "Carlo è bellissimo, è perfetto", per lei è stata come il coronamento di un sogno, in quanto è sempre stata una fan e amante della famiglia reale.