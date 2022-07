Non solo Ivano Monzani: l'altra (divertentissima) addetta alla sicurezza che animava il concerto

L'altra faccia di Ivano Monzani, ovvero il bodyguard del concerto Love Mi che ha passato la serata a "sfottere" la musica rap e trap, è una sua collega, che invece ha trascorso le stesse ore ad animare la folla. Lo raccontano alcuni video diventati virali su TikTok, in cui la donna, bionda e scatenatissima, pettorina fosforescente addosso, aizza il pubblico presente sulle note della canzoni di Dargen D'Amico e di Fedez e J Ax.

"Per favore trovatemela, è favolosa", scrive un utente a corredo del post. "Era davanti a me", aggiunge una spettatrice. E ancora: "Noi l’abbiamo fatta esaurire per farci prendere gli zaini", scrivono alcune ragazze. Insomma: dopo Ivano Monzani, la storia si ripete. Storia che, va detto, è possibile proprio grazie a TikTok, piattaforma cinese che ha una viralità potenziale molto più alta rispetto a quella di Facebook e Instagram e che, soprattutto, è incentrata sul racconto del quotidiano delle persone, più che sulla narrazione della vita delle celebrità.