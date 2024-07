Josè Sebastiani, il figlio di Amadeus nelle giovanili di calcio. Ecco dove

Più di 21mila follower su TikTok e altri 213mila su Instagram. Lui è Josè Sebastiani, figlio di Amadeus e Giovanna Civitillo. Josè (che si chiama così poiché il padre è sempre stato un grande tifoso dell'Inter e stimatore di Josè Mourinho) ha 15 anni e nella vita gioca a calcio. Dopo aver militato nell'Inter (nel ruolo di portiere), squadra del cuore del padre, adesso José è ufficialmente il nuovo portiere dell'Udinese under 16. Come se la caverà?

I commenti sul web

Mamma Giovanna, fiera di lui, ha lasciato un cuore sotto al post di José che lo raffigura in una parata meravigliosa. In tanti si sono complimentati: "Alleno da prima che tu nascessi - scrive un utente -. Ne ho visti di portieri.. per quel che vale, credo che tu sia uno dei più forti che abbia mai visto! Ti auguro di raggiungere i tuoi obiettivi". Oppure: "Che volo, ormai sembri un professionista. Bravo!", "Spacchi", "Bravissimo campione".

Logicamente non sono mancate le polemiche. "Ormai nel calcio italiano sono tutti raccomandati", "E poi ci lamentiamo perché l'Italia del calcio e non fa ridere da anni", "Essere 'il figlio di', non vuol dire niente. Il figlio di Totti, per esempio, non sta facendo un granché di carriera. I buoni emergono sempre", sono stati alcuni dei commenti negativi.