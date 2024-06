Dove vive Al Bano: dentro la tenuta di Cellino San Marco con chiesa, campo da calcio e spa

La scritta "Tenute Al Bano Carrisi" troneggia all'ingresso della struttura che da anni ormai è il rifugio del grande cantante. Nell'imponente villa c'è spazio per tutti i suoi figli, anche per quelli che non vivono con lui, e per i nipoti. A Cellino San Marco, Carrisi si è creato uno spazio a sua immagine e somiglianza. Con vanto, infatti, al settimanale Gente, ha spiegato che il progetto architettonico è tutto suo. "Non molto tempo fa", ha confidato al magazine, "È passato di qui Vittorio Sgarbi e si è fermato qualche ora. Ho visto tutto e voleva complimentarsi con chi aveva concepito tutto questo. Quando gli ho rivelato di averlo progettato io, ha chiamato la sorella Elisabetta consigliandole di pubblicare un libro dal titolo: 'Al Bano architetto'".

"Qui non c'era né acqua né luce"

"Nel 1969 comprai la terra e nel 1971 iniziammo a costruire. Non c'erano né acqua né corrente elettrica, ma alla signora Romina Power piaceva così tanto tutto questo, che non potei esimermi dal proseguire. Spesi la cifra folle di 20 milioni di lire dell'epoca per avere la cabina elettrica dell'Enel". Da quel momento in poi fu un crescendo fino all'apertura della spa nel 2020. Adesso ospita anche "una sala polifunzionale per congressi, party, cerimonie. Il nuovo progetto è la grande cantina, la terza, già pronta, appena all'esterno del complesso. La inaugurerò il primo settembre e ci punto molto. Oggi vendo un milione e 800 mila bottiglie l'anno dei miei vini. L'obiettivo è arrivare a 5 milioni".

Dalle foto pubblicate dal magazine è possibile vedere che la villa padronale è maestosa, il numero di camere non è noto, ma sicuramente sono molte. Tutto è rifinito con pietra leccese e carparo. Nelle Tenute Al Bano sono compresi anche un hotel, che si chiama 'Felicità', fatto di case diffuse per tutto il comprensorio, "una risto-pizzeria, la cantina del 1973, un'enoteca, una chiesetta, gli uffici del management dell'artista, una sala di registrazione e la spa che si chiama 'È la tua vita', nome nato dalla parafrasi del titolo di una sua celebre canzone". E come non citare poi l'oliveta e il grande campo da calcio che sorge proprio in mezzo agli olivi.