"Non faccio sesso da sei anni", la confessione (intima) di Drew Barrymore

"Non dormo con un uomo da sei anni", sono queste le parole di Drew Barrymore che ha rivelato, attraverso il suo blog personale, di non aver più fatto sesso con un uomo dalla separazione con l'ex marito nel 2016. Sei anni di astinenza, quindi, per una delle attrici più famose di Hollywood diventata nota a livello internazionale per il suo iconico ruolo nel film Charlie's Angels. La 47enne, infatti, ha ammesso di non cercare per forza un rapporto fisico con un uomo e ha spiegato che, più passa il tempo, più il sesso, per lei, diventa meno indispensabile.

"Da quando sono diventata una mamma single (dopo la separazione con l'ex marito Will Kopleman), non ho più avuto una relazione intima con un uomo, non ne sono stata in grado. La mia è una scelta consapevole, non sentivo e non sento l'esigenza di affrontare ancora una volta le dinamiche relazionali. Per me il sesso non è una priorità".

Con queste dichiarazioni, Drew, mette in chiaro qual è il suo rapporto attuale con l'intimità anche se non nega di poter avere, magari in un futuro, una nuova relazione. "Non sono una persona che ha bisogno del sesso e deve andare a cercare persone con cui poterlo fare. Non ci penso da tanto tempo. Non giudico chi, dopo la fine di un matrimonio, vuole subito ricominciare ad avere rapporti con qualcuno, è solo che per me non ha funzionato".

L'attrice ha, poi, voluto specificare di essere giunta alla conclusione che l'amore e il sesso sono due cose completamente diverse e che non è che "odia il sesso" ma, semplicemente, per lei non è una priorità.