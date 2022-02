"L'altra faccia di Drusilla": le foto di Gianluca Gori paparazzato a Firenze dopo Sanremo

"L'altra faccia di Drusilla Foer". Titola così il settimanale Chi nel servizio fotografico in cui ha paparazzato l'attore Gianluca Gori in giro per Firenze al termine delle fatiche per Sanremo 2022. Immortalato mentre passeggia per la città con alcuni amici, si concede qualche momento di relax rinfrancate in vista della tournée teatrale che porterà di nuovo sul palco Drusilla, l'Eleganzissima Tour.

"Direste mai che questo affascinante pittore, fotografo, attore e cantante con la giacca a quadri si trasforma nella nobildonna che ha incantato Sanremo?", si legge sul magazine diretto da Alfonso Signorini. Tra passeggiate e abbracci, Gianluca si gode qualche giornata all'insegna dell'amicizia e della semplicità, facendo qualche chiacchiera al bar e qualche compera. Non sembra notare i paparazzi, forse perché non abituato alla popolarità e dunque non dotato di una soglia d'attenzione abbastanza alta sulla questione.

Com'è noto, infatti, Drusilla è un personaggio nato dalla mente di Gianluca Gori, un vero e proprio alter ego femminile dell'artista. Che la interpreta da una decina di anni dopo aver frequentato i salotti nobili della sua città. E' stato il produttore Francesco Gori a dotarla di vita propria producendo i tour teatrali che l'hanno fatta conoscere al pubblico di tutta Italia. Mentre Drusilla, per assecondare il suo estroso personaggio, è di età ignota ("dai 40 ai 70 anni", risponde a chi le chiede l'età), Gianluca di anni ne ha 54, è nato a Firenze, ed è alto un metro e 85.

"Basta parlare di diversità, parliamo della unicità che contraddistingue ciascuno di noi e ci permette di riconoscere l'unicità degli altri", è stato l'appello al Festival che lo ha reso celebre in un intenso monologo. E, dopo la popolarità, è tempo di godersi un po' di pausa tra le braccia degli affetti più cari.

