Drusilla Foer esce dall'ospedale: "Stavo per lasciarci le penne. Tournée rimandata, sarebbe un grande pericolo"

Un grande spavento per Gianluca Gori, alias Drusilla Foer. L'attore fiorentino che interpreta il noto personaggio televisivo e teatrale è stato ricoverato per dei problemi di salute piuttosto seri. A farlo sapere in un video su Instagram è proprio Drusilla, appena uscita dall'ospedale: "Eccomi qua, viva e vegeta. Pare, dicono, suppongono, che non vi libererete facilmente di me. È stata un'esperienza diciamo importante. Stavo per lasciarci le penne. Anzi, forse le piume, per me più adatto".

Non perde la sua proverbiale ironia, anche se con altrettanta sincerità spiega: "Sono ancora in convalescenza, devo stare a riposo. Molto a riposo, fare le cose con calma, prendere i miei tempi. Che palle. Ho dovuto rimandare la tournée, tutte quelle date così fitte sarebbero state un grosso pericolo, ma da settembre sarò di nuovo con voi nei teatri di tutta Italia". In questi giorni non le è mancato l'affetto del suo pubblico, che ringrazia: "Vorrei ringraziare tutti voi perché ho sentito veramente tante anime mandarmi dei pensieri buoni. I pensieri vanno a giro, vanno dove si mandano e mandarne di buoni evidentemente funziona. Grazie a tutti voi che mi siete stati così vicino".

Il grazie più grande, poi, ai medici: "Voglio ringraziare anche tutto il bene che ho ricevuto dai dottori, gli infermieri, gli operatori sanitari dell'ospedale Careggi. Grazie infinite, mi avete proprio salvata, accolta e accudita. C'è solo una persona che non si è fatta viva e me ne sono dispiaciuta. Ornella. Scomparsa. Anche se come tutti voi so essere un mostro anaffettivo, avrei creduto che questa occasione...". Non fa in tempo a finire la frase che la mitologica Ornella telefona, mandando in scena un divertente sketch.