Francesco Chiofalo, Drusilla Gucci preoccupata: "Non so se ha un grave problema agli occhi"

Hanno generato apprensione le storie social con cui Francesco Chiofalo ha documentato il suo trasporto in ospedale in ambulanza. L'ex volto di Temptation Island, reduce da una delicatissima operazione agli occhi per cambiare colore, non ha aggiunto nessun dettaglio sulle cause del ricovero, limitandosi a registrare tutto e a esclamare di non vederci bene. La situazione preoccupante ha suscitato la reazione della fidanzata Drusilla Gucci che già in passato si era detta perplessa circa la scelta di cambiare colore dei suoi occhi.

"Mi state chiedendo in tanti come sta Francesco. Sono preoccupata. Non ho idea di cosa abbia avuto, di come stia adesso e della gravità della situazione. Non sono riuscita a capire se ha un grave problema agli occhi o altro. O se lo abbiano ricoverato o no" ha scritto Gucci in una storia Instagram: "Mi sono accorta di quello che è successo tramite le sue storie perché proprio nel momento in cui è stato male ero in aereo per tornare a Firenze da Londra e ho perso le telefonate. Ho provato a chiamarlo ripetutamente, alla fine mi ha risposto, ma non era lucido ed era scioccato, quindi non è stato molto chiaro. Ora scenderò a Roma per verificare di persona. Spero con tutto il cuore che stia bene e non sia nulla di grave o irrisolvibile".

Francesco Chiofalo si è sottoposto a una delicata operazione di cheratopigmentazione per cambiare il colore dell'iride da marrone ad azzurro. "Non mi vergogno più di farli vedere a tutti e vi dirò di più… A me piacciono tantissimo e sono contento di essermi sottoposto all'intervento di cambio colore e di aver avuto il coraggio di farlo perché ha realizzato un sogno per me irraggiungibile", aveva scritto sui social mostrando per la prima volta il risultato finale e dicendosi soddisfatto dell'operazione.