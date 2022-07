"Non mi basta il rapporto fisico, ci vuole anche la testa", lo sfogo di Drusilla Gucci su Francesco Chiofalo

Drusilla Gucci è stanca di una relazione solo fisica, vuole qualcosa di più. L'ex concorrente dell'Isola dei Famosi, infatti, ha ammesso di essere arrivata al limite di sopportazione nei confronti di Francesco Chiofalo, suo fidanzato, e di desiderare che il suo rapporto prenda una piega più profonda e meno superficiale. I due, infatti, stanno vivendo un momento di crisi iniziato dalla partecipazione di Chiofalo alla scorsa edizione de La Pupa e il Secchione in cui lui il ragazzo aveva mostrato un certo interesse per un'altra donna, Malena. Dopo la fine del programma, però, Chiofalo ha cercato di riconquistare la fiducia di Drusilla che, però, non è del tutto soddisfatta del suo uomo e dichiara di volere qualcosa in più da Francesco e dal rapporto con lui, qualcosa di più "intellettuale".

L'erede della famiglia Gucci, infatti, ha scritto una lettera al settimanale Di Più dove dà a Chiofalo un vero e proprio ultimatum. La ventottenne toscana, infatti, ha ammesso di essere pronta a lasciare Chiofalo nel caso in cui non vedesse un cambiamento da parte sua. Lei, infatti, vorrebbe un legame più spirituale e vorrebbe che Francesco leggesse di più, che fosse più acculturato e curioso invece di pensare solo alla palestra e a scolpirsi il fisico.

"Mi avevi promesso di leggere un po', informarti, non hai riconosciuto nemmeno Garibaldi alla Pupa e il Secchione, ma non hai seguito nessuna mia richiesta - commenta Drusilla - È meglio mettere un freno ai nostri approcci fisici, io ho bisogno di attenzioni di altro tipo"

E così, la giovane poetessa, annuncia di non volersi più concedere fisicamente al suo uomo restando in una sorta di "intimità spirituale" finché non vedrà che il ragazzo proverà a entrare un po' di più nel suo mondo fatto di libri, cultura e pensieri profondi.

“Ho sentito l’esigenza di trovare un’altra forma di intimità, quella spirituale e spero che questo possa spingerti a entrare nel mio mondo” scrive Drusilla e rivela anche di avere chiesto a Chiofalo di rimuovere gli attrezzi da palestra dal terrazzo di casa sua per renderlo una serra ma Francesco non avrebbe avuto nessuna intenzione di rinunciare ai suoi pesi.

La love story tra Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo

Drusilla Gucci e Francesco Chiofalo stanno insieme dal 2021. I due si sono conosciuti grazie a un viaggio di lavoro in Turchia dove hanno scoperto, inaspettatamente, di essere molto attratti l'uno dall'altra nonostante le diversità. Ora, però, quelle differenze caratteriali che li hanno avvicinati inizialmente sono diventate motivo di litigio e allontanamento tra i due. Chiofalo aveva descritto Drusilla come "la donna giusta" co cui sposarsi e anche avere figli ma, a oggi, ci sono diversi problemi che i due devono affrontare. Chiofalo e Gucci vivono a distanza, lui a Roma, lei a Firenze con la sua famiglia e, proprio ora, sono in vacanza in Puglia e chissà che riusciranno a superare questo momento di crisi che stanno attraversando.