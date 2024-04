Drusilla Gucci, la reazione all'operazione di Chiofalo: "Sono preoccupata per lui"

Francesco Chiofalo si è sottoposto a un delicatissimo intervento chirurgico: la cheratopigmentazione ovvero un'operazione per cambiare il colore degli occhi. Lui ha le iridi color nocciola ma ha sempre desiderato averle chiare. Si tratta di una procedura invasiva ma lui dopo averci riflettuto ha deciso di proseguire nonostante il parere contrario di molti, tra cui anche la sua fidanzata Drusilla Gucci.

Gucci è sempre stata in silenzio e avrebbe preferito non commentare la decisione del compagno, ma viste le numerose domande che le sono state poste su Instagram si è trovata costretta a replicare. Drusilla è sempre stata contraria all'intervento e adesso rivela di essere preoccupata della salute fisica e mentale del suo compagno.

"Volevo ignorare la questione, ma mi state tempestando di domande su Francesco e sulla sua decisione di cambiare colore agli occhi. Chi mi conosce sa come la penso su certe cose, ma ci tengo ad essere chiara con tutti. Mi dissocio totalmente. Disapprovo in toto. Sono stata contraria da subito e la sua scelta ha provocato l'ennesima pesante discussione". "Non per infierire, lo stanno già facendo tutti, ma trovo stupido sottomettersi di propria volontà e per puro vezzo ad un'operazione chirurgica pericolosa. Per non parlare del fatto che essere così ossessionati dal proprio aspetto fisico è lontano mille chilometri dal mio modo di pensare e non ci vedo niente di sano", ha aggiunto.

"Preferisco non approfondire ulteriormente la questione, sono stata sufficientemente chiara. Intenda chi vuole intendere. In ogni caso sono seriamente preoccupata per lui, sia per la riuscita dell'operazione sia per la sua vista. Per non parlare dell'aspetto psicologico della faccenda”, ha concluso Drusilla.