La duchessa di York Sarah Ferguson ha il cancro alla pelle

Nuovo colpo alla famiglia reale britannica. Dopo il misterioso ricovero di Kate Middleton e quello imminente di re Carlo III causa prostata ingrossata, ora è stato rivelato un altro grave malanno nella Royal Family. A Sarah Ferguson, duchessa di York ed ex moglie dello screditato principe Andrea, è stato diagnosticato un cancro alla pelle appena sei mesi dopo essere stata curata per un cancro al seno.

Lo riferisce 'Sky News' sottolineando che a Ferguson è stato diagnostico un melanoma maligno dopo aver rimosso diversi nei, uno dei quali identificato come canceroso. La duchessa, 64 anni, sembra non si faccia scalfire da questa nuova malattia e un suo portavoce ha detto che è rimasta di "buon umore" nonostante la diagnosi. Dovrebbe sottoporsi a ulteriori indagini per verificare se il cancro è stato individuato nelle fasi iniziali, ha aggiunto il portavoce.

La notizia sullo stato di salute di Sarah Ferguson arriva dopo che è stato annunciato che il Re Carlo si recherà in ospedale la prossima settimana per essere curato per un ingrossamento della prostata.

L'annuncio del Re è arrivato meno di due ore dopo che è stato annunciato che sua nuora, Kate, la principessa del Galles, ha subito un intervento chirurgico addominale e rimarrà in ospedale per due settimane.