Edin Dzeko papà per la terza volta, è nata la piccola Dalia: "Il nostro piccolo fiore"

Fiocco rosa in casa di Edin Dzeko. L’attaccante della Roma è diventato papà per la terza volta: la moglie Amra ha partorito una bella bambina, a cui è stato messo il nome di dalia.

Il calciatore ha comunicato la notizia con un dolce post su Instagram, dalla clinica Mater Dei di Roma. “Benvenuta al mondo, il nostro piccolo fiore”, scrive in inglese Dzeko, pubblicando uno scatto della moglie sorridente con in braccio la bambina appena nata.

Dzeko papà per la terza volta: la foto su Instagram fa il pieno di like

In poche ore il post ha raccolto centinaia di migliaia di “cuori” ed Edin Dzeko sono arrivati gli auguri di amici e tifosi, oltre che della sua società, la As Roma. E non potevano mancare poi quello di Francesco Totti, che ha scritto “Auguri a mamma e papà”. Tra gli altri ad aver commentato anche Radja Nainggolan, Kevin Strootman, Emerson Palmieri e tanti altri.

Visualizza questo post su Instagram Welcome to the world, our little flower 🌸 DALIA 🌸 Un post condiviso da Edin Dzeko (@ed_dzeko) in data: 12 Set 2020 alle ore 12:35 PDT Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Dzeko e la modella bosniaca Amra Silajdžić, sposati dal 2014 dopo tre anni di fidanzamento, sono già genitori di due bambini, una femmina e un maschio: Una e Dani.