È morta Ivana Trump, l'ex moglie di Donald Trump

E' morta Ivana Trump, ex moglie dell'ex presidente degli Stati Uniti Donald Trump. Ivana Trump è stata sposata con Donald Trump dal 1977 al 1992 ed è madre dei tre figli maggiori dell'ex inquilino della Casa Bianca Donald jr, Ivanka ed Eric. Lo ha reso noto la famiglia all'Abc.

"Nostra madre era una donna incredibile, una forza nel mondo degli affari, un'atleta di livello mondiale, una bellezza radiosa e una madre e un'amica premurosa". Il comunicato stampa dei familiari continua: "Era una sopravvissuta. E' fuggita dal comunismo e ha abbracciato questo Paese. Ha insegnato ai suoi figli la grinta e la durezza, la compassione e la determinazione. Mancherà molto a sua madre, ai suoi tre figli e ai suoi dieci nipoti".

Ivana Trump aveva 79 anni: era nata in Repubblica Ceca (allora Cecoslovacchia). Il suo nome da nubile era Ivana Marie Zelní?ková. Negli anni '70 emigrò dalla Cecoslovacchia comunista grazie al passaporto austriaco ottenuto dopo aver sposato un suo conoscente austriaco, Alfred Winklmayr. Prima si trasferì in Canada e poi negli Stati Uniti, dove si sposò con Donald Trump nel 1977. I due sono stati una delle coppie più glamour e celebri della New York degli anni '80. Ivana Trump assistette l’allora marito in molti suoi famosi progetti, come la Trump Tower di New York e il casinò di Atlantic City, il Trump Taj Mahal.