Ed Sheeran entra in un pub e canta i Backstreet Boys al karaoke: il video

Colpo di scena in un pub di Nashville, negli Stati Uniti, dove l'altra sera Ed Sheeran è entrato a sorpresa, intrattenendosi con i tanti ragazzi presenti, stupiti di vederlo lì tra loro. Il cantante non ha preso semplicemente una birra, ma si è divertito con gli altri al karaoke.

Una scena quasi surreale vederlo con il microfono in mano, accanto a una ragazza - emozionatissima - a cantare "I Want It That Way", hit dei Backstreet Boys. Il 32enne inglese cantava e incitava anche gli altri a farlo, creando un'atmosfera unica. Poi è stata la volta di "What Makes You Beautiful" dei One Direction, dedicata a una coppia di neo-sposini.

Ed Sheeran si trovava lì perché poco prima si era esibito in concerto vicino al locale. "Sei al bar karaoke dopo il concerto di Ed Sheeran e Ed Sheeran entra per cantare" ha scritto la fan che ha postato il video su TikTok. Non c'è alcun dubbio che per tanti, quello di Nashille, resterà un concerto indimenticabile.