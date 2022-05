Ed Sheeran papà bis (a sorpresa): boom di like per la tenera foto social

Ed Sheeran è di nuovo papà. A distanza di quasi due anni dalla nascita della primogenita Lyra Antarctica, il cantautore britannico ha annunciato l'arrivo della seconda figlia, spiazzando i fan tenuti all'oscuro della gravidanza della moglie Cherry Seaborn.

"Vogliamo farvi sapere che abbiamo avuto un'altra bellissima bambina. Siamo entrambi innamorati di lei e siamo al settimo cielo per essere diventati una famiglia di 4 persone" ha scritto Ed Sheeran a corredo di una foto Instagram che ha mostrato due piccoli calzini appoggiati sulla copertina di una culletta e riscosso un'immensa dimostrazione di affetto misurata da oltre un milione di like in poche ore. La bella notizia così inaspettatamente rivelata rientra nel tipico stile del 31enne, sempre tendente a tenere lontana dai riflettori la propria vita privata: anche la nascita della prima figlia, infatti, era stata comunicata senza prima rivelare la dolce attesa, così come il matrimonio con la storica compagna, raccontato solo a nozze avvenute. Ora non resta che aspettare di conoscere il nome della bimba, non ancora comunicato.

La storia d’amore tra Ed Sheeran e Cherry Seaborn

Era gennaio 2018 quando con uno scatto postato su Instagram Ed Sheeran presentò ufficialmente ai fan Cherry Seaborn come sua fidanzata. "Ho trovato una fidanzata poco prima di Capodanno, siamo molto felici e innamorati e i nostri gatti esultano" scriveva il cantante descrivendo l’immagine che annunciava la relazione con quella che è stata la sua compagna di scuola, sposata qualche mese dopo. I due fanno coppia dal 2015, ma a lungo la loro storia d’amore è stata tenuta nascosta. Sheeran ha spiegato che è proprio Cherry Seaborn ad aver ispirato la sua canzone ‘Perfect’: "Ho girato il mondo ma mi sono innamorato di una ragazza cresciuta a 10 minuti da casa mia", aveva confidato lui che adesso con la donna della sua vita ha realizzato il sogno di diventare papà e allargare ancora la famiglia.