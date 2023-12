Amici, ex allievo ottiene il successo internazionale: il video con Ed Sheeran, la reazione di Giulia Stabile

Un successo internazionale che era già scritto nel suo destino. Samuele Barbetta, su Instagram Mind of Sam, è stato uno dei concorrenti di Amici nel 2020. Il danzatore, che già tre anni fa aveva dato prova delle sue capacità di coreografo, ha danzato da protagonista e ha coreografato il nuovo videoclip di Ed Sheeran per la sua canzone "Plastic bag".

Barbetta durante il talent di Maria De Filippi si era distinto per la sua sensibilità e per la grande capacità di raccontare, tramite il movimento, una storia. Dote innata del danzatore che lo ha portato a soli 26 anni a ottenere un incarico di pregio e valore.

"Essere protagonista nel video ufficiale di una canzone di Ed Sheeran è abbastanza irrealizzabile in questo momento, ma è successo. La prima cosa che mi viene in mente da dire è: 'Andate vederlo!'. Perché il risultato finale è davvero incredibile!", ha scritto Barbetta a corredo di una serie di foto che lo ritraggono truccato per il video. "Il videoclip è una commistione perfetta di molte discipline artistiche che si sono congiunte alla perfezione (scrittura, regia, costume, hair e make up, nail, fotografia, montaggio ed editing), ho conosciuto i migliori quel giorno!", si legge ancora sul post.

Barbetta poi fa una serie di ringraziamenti: "Grazie a Laura Days per avermi diretto lasciandomi tutta la libertà creativa di cui avevo bisogno e un bacio enorme a quegli artisti-angeli che si sono occupati di me per tutto il giorno trattandomi come una principessa: Leonardo Persico Stylist, Fabio Donofrio Hair and make up artist e la sua assistente Vansaramua.h, Sara Bergaglio Nail artist e Hair e Makeup Assistant. Ultimo ma non ultimo un grazie di cuore come sempre al mio management per credere in me qualunque cosa accada". "Non so che dire!", conclude Samuele.

I messaggi di congratulazioni

Sotto al post sono moltissimi i commenti di congratulazioni di amici e colleghi: tra questi ovviamente compaiono molti nomi noti di Amici come ad esempio Elena D'Amario, Sebastian Melo Taveira, Spillo, Alessio Cavaliere, Carola Puddu, Il piccolo G Aka7even. Ma tra tutti non poteva mancare quello di Giulia Stabile che ha commentato con ben sette cuori rossi. Tra Samuele e la ballerina professionista di Amici c'è un legame speciale che è nato proprio quando i due erano allievi. Lui ha realizzato per lei delle coreografie, riuscendo a far uscire il suo carattere, e piano piano si è creata un'amicizia che nel corso di questi anni si è rafforzata.

Il video di Ed Sheeran con Samuele Barbetta