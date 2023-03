Ed Sheeran parla del tumore della moglie: "Ansia, paura, depressione"

La data che i fan di Ed Sheeran hanno segnato in rosso sul calendario è quella del 3 maggio, giorno in cui su Disney+ uscirà il documentario sulla vita del cantautore inglese The Sum of it All. "Inizialmente il documentario era sulla formazione di un album. Ma, mentre la mia vita prendeva qualche svolta, l'oggetto dell'album è cambiato", ha spiegato nelle scorse ore la popstar a corredo del trailer del progetto in uscita: "Era diventato qualcosa di completamente diverso da quello che pensavo. Volevo fornire un contesto all'album perché tocca cose molto personali, che tutti noi sperimentiamo".

Tanti, in effetti, i momenti salienti che hanno segnato la vita di Ed Sheeran, oggi, a soli 32 anni, una delle più grandi star della musica. A partire dalla sua infanzia segnata dalla balbuzie e dalle certezze di chi sosteneva che mai sarebbe arrivato al successo, fino al dolore immenso per la morte dell'amico Jamal Edwards, produttore musicale primo tra tutti a credere nella sua musica, il cantante racconta tutto e si mostra anche in lacrime nelle immagini che comprendono pure le emozioni per la malattia della moglie Cherry Seaborn.

La malattia della moglie

"Tutto nella mia vita è migliorato da quando è arrivata Cherry" confida il cantante in una clip che mostra il pancione della moglie che lo ha reso papà due volte. La coppia, infatti, ha due figlie: Lyra, nata due anni fa, e Jupiter, nato 10 mesi fa. Durante la seconda gravidanza a Cherry è stato diagnosticato un tumore che avrebbe curato solo dopo la nascita della bimba. Da qui mesi di "ansia, paura, depressione", ha rivelato il cantante, ripreso mentre scoppia a piangere dopo aver saputo della morte dell'amico e, insieme, delle condizioni di salute della moglie. "Non l'ho mai visto piangere sul palco (...) Non ha avuto il tempo di elaborare i suoi pensieri ed essere in pace con essi", il commento di Cherry Seaborn registrato nella clip, parte di una docu-serie che traccia un ritratto totale sull'uomo e sull'artista.