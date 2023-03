Antonella Fiordelisi scrive a Edoardo Donnamaria e confessa: "Speravo di non innamorarmi"

Da quando sono usciti dalla casa del Grande Fratello Vip non si sono più lasciati. Già dentro alla Casa più spiata d'Italia erano quasi inseparabili, ma da quando sono fuori lo sono ancora di più e trascorrono del tempo anche con le rispettive famiglie. Oggi, 31 marzo, festeggiano 5 mesi insieme e per l'occasione Antonella si è lasciata trasportare dall'amore e ha scritto dolci parole per il suo compagno.

Fiordelisi ha voluto spiegare che se a settembre ha provato a non instaurare un rapporto con Edoardo, che lo allontanava, perché "aveva paura di lasciarsi andare", ma ammette: "Mi sei piaciuto dal primo istante, speravo di non innamorarmi... Ho sempre avuto paura dell’amore... È un sentimento così potente che, se delude, lascia ferite profonde e ti indebolisce. Stando con te ho capito che l'amore non si può arginare e che, soprattutto, ti fa essere una persona migliore...e tu mi hai migliorata tantissimo. Grazie, 5 mesi di noi".

Nella settimana in cui sono stati separati, dopo la squalifica di Edoardo, l'ex vippone ha sommerso la compagna di sorprese: ha urlato con il megafono fuori dalle mura della casa di Cinecittà, ha organizzato fuochi d'artificio per il compleanno di lei e poi le ha scritto anche una lettera. Tutte attenzioni che hanno fatto sentire Antonella molto amata e l'hanno spinta a dichiarare che il passo successivo poteva solo essere una proposta di matrimonio. In una recente intervista a Chi hanno lasciato intendere che vorrebbero costruire una famiglia e Donnamaria ha spiegato che la sua speranza sarebbe avere un figlio "bello come lei e per l'80% con la testa mia e per il 20% con la testa sua, non per altro, perché è tanto matta".