Edoardo Donnamaria e quella battuta su Aurora Ramazzotti che non doveva fare: piovono critiche

Aurora Ramazzotti è prossima al parto, i primi giorni di aprile la figlia di Michelle Hunziker e Eros Ramazzotti diventerà mamma e ieri ha condiviso una foto in compagnia del suo grande amico Tommaso Zorzi. Ad accompagnare la foto la frase "Zio can't wait to meet you" ovvero "Zio non vede l’ora di conoscerti", quindi si tratta di un post molto dolce e infatti i commenti non sono stati pochi, anzi, e tra quelli dei fan spunta quello di Edoardo Donnamaria.

L'ex vippone, che è stato squalificato dal reality Mediaset, non è chiaro se sia amico o meno di Aurora o Tommaso, ma il commento che ha scritto non è piaciuto a molti perché ha preso di mira, anche se in modo scherzoso, il pancione di Ramazzotti. "Ma non è che sono due?", ha scritto un po' indelicatamente Edoardo. "Non sono cose da dire a nessuna donna incinta", ha replicato qualcuno e ancora "Domande noiose e patetiche e dove trovarle!", ma molti altri hanno invece voluto sottolineare che era solo una battuta e che inoltre i due sarebbero amici.

Ramazzotti non ha risposto, ma in questi mesi è stata abituata a sentirsi dire, purtroppo, di peggio. Spesso fa autoironia sulla questione, come quando, rispondendo a chi le chiedeva come fosse possibile che fosse ancora incinta perché sembrava essere passato oltre un anno dall'annuncio della gravidanza, lei replicò che tra l'utente e lei era sicuramente lei quella stanca della situazione in quanto non riusciva neanche ad alzarsi bene dal letto.