Edoardo Tavassi annuncia l'operazione: "Ho paura perché..."

Per i Tavassi le corde vocali sembrano essere un problema di famiglia. Mentre l’ex gieffina soffre di edema alle corde vocali, anche il fratello Edoardo, di professione videomaker, ha accusato un problema in questa parte del corpo, tanto da doversi sottoporre ad un’operazione.

Operazione alle corde vocali

L’ex naufrago dell’Isola dei Famosi ha annunciato su Instagram di essere in procinto di ricoverarsi in ospedale: “Il miglior modo per iniziare la giornata è andare a fare una bella pre-ospedalizzazione. Mi devo operare”, ha esordito il romano per poi spiegare il motivo del ricovero in corso: “Mi devo levare un polipo alle corde vocali”.

Nonostante la paura per l’imminente operazione Tavassi non perde la sua consueta verve ed ironia, scherzandoci sù: “Insomma polipi, seppie, ho una frittura mista sulle corde vocali”.

La paura di Edoardo

Nonostante Edoardo tenti di sdrammatizzare, una paura attanaglia però il ragazzo, la possibilità che la sua voce muti: “Siccome la mia voce mi piace, la paura mia è che mi tolgono questo polipo e poi mi viene la voce di uno che si è pippato l’elio”, dice con tono flebile facendo il verso a sé stesso.

L’operazione è prevista per il prossimo lunedì, il videomaker però si è quasi pentito di aver condiviso la notizia con i followers, visto i tanti messaggi che gli sono arrivati, non certo ben auguranti : “Sto ancora in ospedale e devo fare delle analisi. Io comunque non li leggo più i vostri messaggi, mi dite un mio amico l’ha fatto ed è morto, ad un altro è venuta la voce di Luca Laurenti”, scherza il fratello di Guendalina.

Gli impegni professionali dopo l’Isola dei Famosi

Chissà che l’operazione ai polipi alle corde vocali non sia funzionale ai nuovi impegni professionali di Tavassi. Dopo il successo riscosso all’Isola dei Famosi, pare che il romano sia in lizza per diventare inviato nella prossima edizione del reality. A lanciare questa indiscrezione è stato il settimanale Chi Magazine, secondo cui l'ex naufrago potrebbe contendersi questo ruolo proprio con l’amico Nicolas Vaporidis.