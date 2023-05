Edwige Fenech ricorda la storia con Luca Cordero di Montezemolo: "Un periodo bellissimo"

Edwige Fenech è stata ospite di Domenica In nella puntata del 7 maggio 2023. L'attrice e produttrice, tornata al cinema come protagonista del film di Pupi Avati La quattordicesima domenica del tempo ordinario, oggi vive in Portogallo. Con Mara Venier ha ripercorso la sua carriera e la vita privata che da anni comprende anche l'amicizia con la conduttrice. Infatti: "È grazie a te che io e Nicola stiamo insieme da 23 anni", ha confidato Venier parlando del marito Nicola Carraro. Fu proprio Edwige Fenech, infatti, a consigliarle di credere in quella storia: "Tienitelo, è l'uomo giusto per te", le consigliò.

E a proposito di amori, oggi Edwige Fenech si è detta serena senza un compagno: "Non ci penso proprio" ha assicurato con ironia, felice e appagata per la sua vita completamente dedita ai nipoti, figli del suo Edwin. L'argomento poi è passato a Luca Cordero di Montezemolo con cui l'attrice è stata sposata per 18 anni. Oggi tra i due ex è rimasto un ottimo rapporto, ricordato da Mara Venier che ha mandato in onda una intervista che lei stessa fece all'imprenditore proprio su Edwige. "Le voglio bene. È una bella donna, ma non esteticamente, è bella dentro, per bene, buona, con dei valori, oggi è una bellissima nonna di due nipotini. Le vorrò sempre molto bene" le parole di Montezemolo.

"Questo dà un senso vero alla nostra vita", ha detto Mara Venier dopo il filmato per sottolineare l'importanza di costruire un rapporto diverso e importante dopo la fine di un amore. "È stato un periodo bellissimo", ha chiosato Edwige a cui gli utenti, sui social, hanno rivolto commenti di grande apprezzamento.

