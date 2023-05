Edwige Fenech: "Ho rischiato di essere violentata. I film erotici? Carini e ben fatti"

Modella, attrice icona di film erotici italiani, attrice di film d'autore, produttrice di fiction e di film di successo, mamma ed ex moglie: tante le vite vissute da Edwige Fenech nel corso dei suoi 74 anni, ripercorse oggi in una lunga intervista al Corriere della Sera che ha ricordato anche la sua lunga storia d'amore con Luca Cordero di Montezemolo e parlato della decisione di trasferirsi in Portogallo dove vive dal 2015.

Tornata protagonista della scena con il film di Pupi Avati La quattordicesima domenica del tempo ordinario, l'attrice ha ricordato gli esordi di una carriera iniziata giovanissima e proseguita come interprete delle cosiddette commedie sexy degli anni Settanta. "Dopo ho avuto la fortuna di cambiare carriera, ma non rinnego niente: alcuni film cosiddetti erotici erano carini, ben fatti, con attori bravissimi" racconta ricordando film come Giovannona Coscialunga disonorata con onore o Quel gran pezzo dell’Ubalda tutta nuda e tutta calda: "In ogni caso, grazie a quella gavetta ho poi fatto quattro film con Steno, Cattivi pensieri con Ugo Tognazzi, Sono fotogenico di Dino Risi, Il ladrone di Pasquale Festa Campanile e, in teatro, D’amore si muore, di Giuseppe Patroni Griffi. È così per tutti gli attori: nessuno arriva subito al film geniale. È un mestiere in cui dipendi sempre da altri".

Nel corso dell'intervista Fenech ha anche detto la sua sul MeToo, tema che ha sentito particolarmente vicino alla sua esperienza. Per la prima volta, infatti, l'attrice ha rivelato di essere stata vittima di molestie non denunciate perché all'epoca è certa che non sarebbe stata creduta. "Cos'ho pensato quando è scoppiato il MeeToo? Che finalmente qualcuno denunciava. Ai miei tempi, la parola di una ragazza non aveva valore. A me è successo più volte di essere molestata da chi aveva il potere di farmi lavorare e non ho denunciato: chi mi avrebbe creduto?" ha confidato: "Però, anche in situazioni pesanti in cui ho corso il rischio di essere violentata, sono riuscita a uscirne indenne: ho un riflesso col ginocchio che è una roba micidiale. Alle attrici di oggi consiglio di mirare col ginocchio dove sappiamo".