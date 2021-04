Elda Alvigini, ex dei Cesaroni, ricoverata: il post su Instagram

Elda Alvigini ricoverata. E' con un post pubblicato su Instagram che l'attrice romana racconta una disavventura vissuta nelle ultime ore. Nota per il personaggio di Stefania Masetti ne 'I Cesaroni', l'artista non perde la sua consueta ironia anche in questo caso, cioè quando si tratta di confidare di essere incappata in problemi di salute ai telespettatori: irresistibile il siparietto con un medico affascinante incontrato in corsia. Buonumore dettato dalla diagnosi, che si è rivelata non grave: tutto si è risolto in una appendicite acuta, trattata con una operazione chirurgica.

Elda Alvigini ricoverata

Classe 1968, indimenticabile moglie di Max Tortora (alias Ezio Masetti) nella serie tv cult di Canale 5, Elda racconta così il ricovero: "Insomma succede così: ti viene un mal di pancia forte, tipo colica, allora ti prendi un miorilassante, ma niente non passa, anzi diventa più definito, in basso a destra. Nel dubbio, e dato il dolore vado a dormire senza cena e con il dolore sempre lì. La mattina chiamo il dottore e vado a farmi visitare con la mia macchina; avevo il sospetto fosse appendicite, ma non credevo addirittura in fase acuta, tanto da farmi ricoverare immediatamente".

La gag con l'infermiere sexy

Nonostante il dolore, l'artista è riuscita a guidare fino all'ospedale. "Insomma sono arrivata guidando a Villa Mafalda, dove nel giro di un’ora, dopo tutti gli esami di rito (tra l’altro accuratissimi, tutti meravigliosi i medici e gli infermieri qui devo dire) sono entrata in sala operatoria, sotto le mani del bravissimo Prof. Dott. Paolo Barillari, oltre ad essere un fico pazzesco è stato pure spiritoso. Poi mi hanno assegnato un infermiere di 1,90 bello e bravissimo".

Il rientro a casa è previsto per oggi. La conclusione del post è all'insegna del buonumore. "Aoh! Non so se è ancora l’effetto dell’anestesia, ma sto benissimo, l’unico problema so' i capelli! Ma perché chi viene a trovarti non pensa mai a portarti una spazzola?".