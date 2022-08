Chi è Elena Ballerini, concorrente di Tale e quale Show 2022

Vita privata e professionale di Elena Ballerini: ligure classe ‘84, da settembre sarà una delle protagoniste di Tale e Quale Show 2022. Ma chi è Elena Ballerini? Dalle origini al suo vero nome, dagli studi alla televisione, dal marito al figlio. Scopriamo qualcosa in più sul suo cammino lavorativo e sentimentale.

Elena Ballerini nasce a Genova il 21 febbraio 1984. Il suo vero cognome è in realtà Pappalardo e vive la sua giovinezza nella vicina Loano (provincia di Savona). Ex musicista, sua madre Marina le sta accanto quando comincia i suoi primi anni di gavetta, alla ricerca della strada giusta. Ama scrivere fin dalla più tenera età, segue corsi di canto ma anche di recitazione. Un mix che la porta, ancora 16enne ad interpretare i primi musical teatrali. Tutto ciò non intacca la carriera scolastica dato che consegue la maturità scientifica e successivamente si laurea in Scienze Giuridiche presso l'Università degli Studi di Genova. La sua giovinezza è però segnata dalla morte del padre, lo stimato avvocato Alberto Pappalardo: Elena ha soltanto 18 anni quando perde il genitore.

Elena Ballerini comincia ad apparire in televisione nel 2011, ma per il primo importante ruolo deve aspettare l'anno successivo, quando fa su Rai Gulp fa prima da inviata e poi da conduttrice di Gulp cinema. Passata a Rai 2, nel 2013 è la conduttrice di Leggende rock, in seconda serata. L'anno successivo fa il debutto al cinema nel film Maldamore, diretto da Angelo Longoni. Fa poi da inviata (fino al 2018) per I fatti vostri, sempre su Rai 2. Nel 2018 esce il suo libro “Come non darla...vinta” - dove mette al centro della scrittura il trittico Potere, Sesso e Libertà - ed è ospite ricorrente a La vita in diretta (Rai 1). Tra gli altri impegni menzioniamo la partecipazione ai seguenti programmi Rai 2: 4 zampe in famiglia, Primo set, il Concerto di Santo Stefano e quello di Pasqua, Gran galà de i tulipani di seta nera e Citofonare Rai 2, con Paola Perego e Simona Ventura.

Elena Ballerini sarà una delle concorrenti della nuova edizione del celebre programma di Rai 1 Tale e quale Show. Condotto da Carlo Conti e in partenza il 30 settembre, Elena dovrà sfidare: Antonino Spadaccino, Gilles Rocca, Claudio Lauretta, Andrea Dianetti, Valeria Marini, Alessandra Mussolini, Rosalinda Cannavò, Valentina Persia, Samira Lui, Francesco Paolantoni (con Gabriele Cirilli).

Elena Ballerini è sposata con Luca Ghini, di professione manager e ligure come lei. I due si sono sposati a Portofino il 18 giugno 2016, soltanto un anno dopo l'inizio della relazione. Dalla loro unione l’8 dicembre 2018 è nato Alberto Emanuele. Elena ha un profilo Instagram