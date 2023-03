Elena D'Amario criticata per il suo fisico: "Mi scrivono che faccio schifo, che ho troppi muscoli"

Elena D'Amario è una delle ballerine più conosciute in Italia. La sua partecipazione ad Amici l'ha resa molto famosa nella Penisola, ma a livello professionale è stata la collaborazione con la Parsons Dance Company di New York a donarle le più grandi soddisfazioni diventando, tra le altre cose, musa ispiratrice di David Parsons.

Il suo ritorno ad Amici come ballerina professionista è stato accolto dai suoi fan con grandissima gioia e infatti continua a essere una delle più amate e apprezzate. Al settimanale Grazia ha parlato di com'è nato l'amore per la danza, di quando si è spinta troppo oltre e anche delle critiche che quotidianamente si trova a leggere sui social.

"La danza e? arrivata quasi per caso - racconta -. Ed e? arrivata 'tardi', rispetto ai tempi canonici di chi si approccia a questa disciplina. Lo ricordo benissimo. Era un pomeriggio d’inverno, di quelli intrisi di malinconia. Avevo 12 anni". Da quel momento ha capito che sarebbe stata la sua strada e si è messa a studiare tantissimo, senza mai smettere stava in sala prove dalle tre di pomeriggio alle undici e mezzo di sera senza sentire il sacrificio ma solo provando gioia.

Poi ha fatto i casting per Amici e prende parte alla nona edizione del talent di Maria De Filippi, entra nella Parsons Dance Company e poi accade qualcosa che ogni sportivo non vorrebbe mai che accadesse: un incidente l'ha fermata. "Ho lavorato per nove mesi con un dolore pesantissimo al ginocchio - racconta D'Amario -. Non ho detto nulla a nessuno e ho continuato a ballare. Tanto ce la faccio, mi dicevo. Ma mi sono spaccata il ginocchio. E in quel momento ho sentito il mio corpo fermarsi". "Quell’infortunio l’ho superato con un’operazione negli Stati Uniti, ma quello e? stato un punto di svolta. E, recuperando, ho acquisito una consapevolezza nuova. Io non sono una supereroina", lo stop forzato l'ha costretta a pensare al suo bene e ha imparato a rispettare il suo corpo. "Sembra un’ovvieta?, ma amare il proprio corpo significa anche accoglierne limiti e tempi. Capirlo e? una conquista". Per questo quando legge sui social alcuni commenti negativi sul suo corpo ci sta male, la scrivono "Che schifo, hai troppi muscoli" e anche "Sei troppo magra". "Non fa piacere - ammette la danzatrice -. Ora pero? sono in armonia con il corpo anche da questo punto di vista".