Elena D'Amario, le foto della vacanza d'amore con Massimiliano Caiazzo tra baci e coccole sulla barca

Elena D'Amario, la ballerina-punta di diamante della scuola di Amici di Maria De Filippi, ha trovato l'amore nell'attore Massimiliano Caiazzo. Lei 32, lui 26 anni e noto per il ruolo di Carmine in Mare Fuori non si nascondono più. Nessuna dichiarazione ufficiale è stata fatta dai due ma le immagini di Chi parlano chiare.

Il settimanale, che aveva già svelato come tra i due ci fosse del tenero, ha pubblicato le foto che i paparazzi sono riusciti a scattare della coppia che ha trascorso un fine settimana tra amore, sale e mare sull'isola di Capri. I due sono arrivati sabato e a bordo dei motorini hanno viaggiato sulla bellissima isola campana. La domenica poi sono usciti in barca, da soli, e hanno fatto il bagno nel limpido mare blu. Già il lunedì erano di ritorno alla vita di tutti i giorni tra impegni di lavoro e set, ma il fine settimana è stata l'occasione giusta per dedicarsi un po' di tempo. La scintilla tra i due sarebbe nata la scorsa estate, ma solo negli ultimi mesi la passione ha lasciato lo spazio all'amore.