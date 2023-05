Elena D'Amario e Carmine di Mare Fuori non si nascondono più: il dettaglio non passa inosservato

Un commento sul profilo social della ballerina a conferma dei rumors che da qualche tempo si rincorrono sul web. È amore tra Massimiliano Caiazzo, Carmine di Mare Fuori e la ballerina Elena D'Amario? Stando a quanto scrive l'attore sui social sembrerebbe di sì.

Il dettaglio non è passato inosservato, lei pubblica una serie di scatti di una serata particolare e lui commenta scrivendo: "Luce ovunque" trovando la risposta dolcissima della ballerina: "La tua con me".

Nessuna dichiarazione d'amore pura ma la conferma che tra i due ci sia del tenero. A fine aprile i due furono filmati in auto insieme. Poi, un'altra conferma era arrivata dai social quando Massimiliano Caiazzo vinse il Ciak d'oro come miglior attore under 30. Tra i commenti quello di Elena D'Amario che scriveva: "Tutti vediamo e sentiamo la tua luce", e lui rispose: "La tua con me"; stessa risposta della ballerina al commento dell'attore.

Parole "in codice" che portano dunque a pensare che tra i due sia nato qualcosa.

Nonostante i vari flirt attribuiti ad Elena D'Amario, tra cui quello con Stefano De Martino, la ballerina è lontana dai riflettori del gossip dai tempi della sua relazione con Enrico Nigiotti, "compagno di banco" ad Amici e oggi grande cantautore.

Un amore giovane che si interruppe in primis per le carriere d'entrambi dal momento che subito dopo la loro edizione di Amici vennero catapultati l'uno nel panorama musicale italiano e l'altra negli States dove vinse una borsa di studio. I due ex, qualche tempo fa, si sono ritrovati ad Amici dove, complice Maria De FIlippi, si sono scambiati un abbraccio in memoria dei bei tempi passati.