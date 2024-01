Sta diventando uomo e scopre di essere incinta, Guarnieri: "Ai diritti dei bambini si pensa poco". E Afef le risponde

Stava per ultimare la transizione quando ha scoperto di essere incinta. Da tempo il giovane aveva avviato il percorso per cambiare sesso, da donna a uomo: aveva seguito l'iter psicologico per accertare e avere diagnosticata la disforia, poi la mastectomia, la terapia ormonale e l'autorizzazione dal Tribunale per la rettifica anagrafica del sesso e, quindi, il cambio del nome sui documenti. Poi la sorpresa. Il giovane ha scoperto della gravidanza durante accertamenti e controlli per procedere all'isterectomia, l'asportazione dell'utero. Al momento, non ci sarebbero grandi rischi per il giovane e il feto, ma saranno i futuri accertamenti a confermare il mancato, o meno, pericolo.

Il raro caso è ora seguito da una struttura sanitaria della Capitale e da quando la notizia è diventata di dominio pubblico i social sono diventati la vetrina di un acceso confronto. Sulla questione si è espressa anche Elena Guarnieri, vice direttrice del Tg5. "Ci battiamo - giustamente - per i diritti di tutti, per il rispetto delle scelte altrui, ci battiamo contro ogni forma di discriminazione", ha scritto la giornalista, "Marco era donna, sta per diventare uomo e ha scoperto di essere in gravidanza. È la sua vita, non posso mettermi in panni che non sono miei. Ma non posso non interrogarmi sul futuro della creatura che verrà al mondo, figlio di padre e di madre allo stesso tempo".

"Chi lo aiuterà a capire? E ancora mi chiedo: quest'uomo che era donna, già alle prese con un percorso personale molto delicato dal punto di vista fisico e psicologico, saprà far fronte alle sue personali trasformazioni avendo anche in grembo un bimbo e poi essendo genitore, il mestiere più bello e difficile al mondo? La vita è più forte di tutto, ma ai bambini, ai loro diritti, si pensa sempre poco", ha sottolineato Guarnieri ponendo l'accento non sul futuro genitore, ma sul futuro figlio. Elena poi si è rivolta ai suoi follower per avvertirli che sotto al suo post Instagram non saranno ammessi "commenti volgari", ma non proprio tutti hanno rispettato il volere della giornalista.

I commenti di Afef e le risposte di Elena

Esattamente come sta succedendo su Instagram e X, anche nella sezione commenti sotto al post di Guarnieri le posizioni si scontrano. "Concordo, in questo momento storico i diritti dei minori stanno passando in secondo piano. La priorità è diventare genitori a tutti i costi. La domanda è: dove inizia la mia libertà e dove finisce quella dell'altro", ha scritto un follower di Elena.

"Ho molta stima di te Elena ma questo post non sta né in cielo né in terra - ha commentato un utente -. Non spetta a nessuno di noi preoccuparsi e neppure mettere in dubbio le doti genitoriali di qualcun altro. Speriamo che il bambino nasca sano e circondato d’amore, al resto ci pensi chi di dovere. Se volevi mandare un messaggio costruttivo mi spiace ma hai fallito questa volta". "Sono scioccata da questo post… Mai mi sarei aspettata da una donna così acculturata certe cadute - queste le parole di un altro utente -. Marco ha intrapreso un percorso che sicuramente lo porterà a stare meglio, non è da tutti capire qual è la propria strada e riuscire a inseguire i propri sogni. I bambini hanno bisogno di genitori felici, non uniti, non uomo-donna, non “socialmente adeguati” ma felici. È triste vedere tanta pochezza da una donna che pensavo con la D maiuscola ma si rivela solo di una piccolezza sconcertante".

La conduttrice non ha replicato a nessuno dei precedenti messaggi, ma si è invece confrontata con Afef Jnifen. "Penso che ognuno deve fare quello che lo rende felice. Chi siamo noi per giudicare? La pancia è sua, la vita è sua. Non ho mai giudicato la sfera personale delle persone quando facevo la giornalista. La scelta di avere o non avere un figlio per me è una decisione personale e nessuno di noi deve giudicare", ha replicato la showgirl a cui è seguita una risposta di Guarnieri: "Mai potrei giudicare. Penso solo al bambino come ho scritto, posto che sopravviva alle cure ormonali".

"Il bambino sarà tanto amato perché è stato tanto desiderato immagino... Per quanto riguarda le cure ormonali, penso che è tutto sotto controllo medico. Auguri a questa famiglia", ha aggiunto Afef. "Sotto il profilo medico pare stiano rischiando entrambi purtroppo. Per il resto non si può che benedire qualsiasi bambino", ha proseguito Elena. Il confronto si è concluso con il commento di Afef: "Cross fingers per loro 2".