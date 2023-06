Funerali Berlusconi, polemica dopo la diretta del Tg5: Elena Guarnieri furiosa con Lucarelli e Salamida

Durante la diretta dei funerali di Berlusconi, un particolare momento è diventato un vero e proprio tormentone. Si tratta dello spazio in cui Elena Guarnieri, giornalista e inviata del Tg5 alle esequie, si è rivolta alla folla mentre risuonava il coro "Chi non salta comunista è", un vero e proprio leitmotiv del Cavaliere. Una scena che molti hanno giudicato irrispettosa, ma che in realtà è stata frutto di una pura coincidenza. Il video è stato però lanciato in rete e, in breve, è diventato virale.

Da più parte sono arrivati sfottò a Guarnieri, storico mezzobusto del Tg5. E, tra questi, sono arrivate anche le critiche da parte di colleghi giornalisti come Selvaggia Lucarelli e Fabio Salamida. Se Lucarelli si è limitata a riportare il video assieme ad una emoticon indignata, Salamida ha scritto "Appena partirà ollellè ollallà faccela vede e faccela toccà dovranno interrompere il collegamente perché inizierà a piangere a dirotto". Parole di fronte alle quali Guarnieri ha mantenuto silenzio finora, ma a cui oggi replica. "I giornalisti faziosi - scrive sul suo profilo Instagram - Quelli che difendono le donne a parole ma a fatti le sbeffeggiano. I giornalisti che inseguendo i like tagliano ad hoc i video per farli sembrare qualcosa che non è. Questi sono solo sciacalli (entrambi i signori sopra iscritti all'ordine dei giornalisti)". Poi un commento sotto al profilo di Salamida: "Un altro che abbocca ai video tagliati in rete. Un altro che non ha visto la diretta e parla. ma chi mai potrebbe commuoversi per il coro? Al massimo mettersi a ridere. E ci credete pure. Ridicoli veri".