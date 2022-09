Elena Morali arrestata in Thailandia: ecco cosa è successo

E? decisamente un periodo no per Elena Morali. L?ex pupa dopo essere stata condannata a risarcire Enrica Bonaccorticon 6000 euro per il falso nudo su Instagram, è stata coinvolta in un?altra disavventura. La Morali è stata arresta in Thailanda durante l?ultima vacanza con il fidanzato, Luigi Mario Favoloso. Quello che doveva essere un soggiorno da sogno all?insegna dell?amore e della natura si è ben presto tramutata in un incubo, come denunciato dall?ex di Nina Moric su Instagram.

Elena Morali in manette

La Morali e Favoloso si trovavano a Phuket, quando sono stati fermati da un gruppo di poliziotti che cercavano sigarette elettroniche. La coppia era munita di regolare assicurazione casco e ha spiegato di non fare uso di suddetti dispositivi elettronici. Dopo una perquisizione, però, nella borsa della showgirl è stato trovato un pacchetto di Iqos, che, va precisato, non è classificabile come sigaretta elettronica.

Gli agenti hanno comunque messo in manette la 32enne e l?imprenditore. La soubrette è stata arrestata e a entrambi sono stati tolti i cellulari quando hanno minacciato di chiamare l?ambasciata italiana. ?Intanto passavano altri motorini: gente senza casco, bambini alla guida, quattro persone in sella. Ma loro fermavano solo i turisti come noi?, ha spiegato l?ex compagno di Nina Moric.

Il riscatto da 3000 euro

E? allora che la Morali è stata condotta in carcere, mentre a Favoloso invece è stato chiesto un riscatto di 1500 euro che successivamente sono diventati 3000 solamente per poter rivedere la sua fidanzata. Luigi che non vedeva alternative si è dovuto dunque recare a un bancomat, scortato da un poliziotto, potendo prelevare solamente 840 euro.

Una cifra che il gruppo, si parla di circa otto uomini in divisa, ha ritenuto sufficiente: dopo aver riscosso la somma Elena Morali è stata rilasciata e ha potuto fare rientro a Milano insieme al compagno. La coppia però voluto denunciare l?accaduto sui social network, mettendo in guardia altri viaggiatori da truffe del genere, compiute tra l?altro da forze dell?ordine locali: ?Fermano i turisti per mettergli paura e toglierli un po? di soldi per intascarli personalmente?.