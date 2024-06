Elena Santarelli e Bernardo Corradi, belli e innamorati: 10 anni dopo il Sì

Il 2 giugno 2014 la conduttrice e showgirl Elena Santarelli convolava a notte con l'oggi opinionista tv e ct nella nazionale italiana di calcio Under 19 Bernardo Corradi. Bellissimi e famosi si sono sposati dopo essere diventati genitori di Giacomo. Da allora sono trascorsi 10 anni, un traguardo che ha portato la coppia a festeggiare le nozze di alluminio, una festa tra parenti ed amici dove moglie e marito hanno ribadito il sentiemento che tiene unita la coppia.

Nei video condivisi sui social si vede una coppia che dopo dieci anni si ama come il primo giorno. "Grazie per avermi accolta nella tua vita e grazie per sorreggermi sempre...Ti amo", dichiara lei che per l'occasione indossa un sinuoso abito bianco.

Un amore che ha vissuto momenti di grandi difficoltà, legati ala malattia del figlio Giacomo: un tumore cerebrale diagnosticato quando aveva solo 8 anni e la sorellina Greta nemmeno uno. Dopo due anni di terapie, Elena Santarelli e Bernardo Corradi hanno potuto tirare un respiro di sollievo, ma in questo periodo hanno anche voluto metterci del loro, aiutando la ricerca.

Quanto vissuto in quel periodo, dentro e fuori dagli ospedali, con la paura che il figlio non potesse farcela ha dato una forza in più al rapporto.