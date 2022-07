Elena Santarelli commuove, la dedica al compleanno del figlio Jack: "Molta gratitudine"

"Tredici anni e molta gratitudine". Firmato, "con amore", mamma e papà. Così Elena Santarelli e Bernardo Corradi pubblicano un post di coppia su Instagram per augurare buon compleanno a Giacomo, detto Jack, il figlio maggiore. Ed è l'accento sulla quella parola, ovvero gratitudine, che inevitabilmente commuove se si pensa al dramma vissuto dalla famiglia oltre tre anni fa, quando il ragazzo, all'epoca bambino, si è trovato a combattere contro il cancro.

Ora che è passata la bufera, ora che la famiglia è tornata a vivere una quotidianità serena, ogni compleanno è, più che mai, una occasione da festeggiare. Ed ecco allora Elena che organizza una cena per festeggiare il suo Jack mentre si trova con tutta la famiglia a Formentera. Da sempre l'isola è il suo tradizionale buen retiro estivo. Sul tavolo, non una torta tradizionale, bensì una montagna di pancake fatti in casa e decorati con miele e zucchero, piatto che è molto probabilmente tra i preferiti di Jack.

Oltre ventimila i like collezionati dal post, tantissimi gli auguri da parte di gente comune e personaggi dello spettacolo che hanno voluto lasciare il loro abbraccio virtuale. Tra tutti le showgirl amiche di Elena: Costanza Caracciolo, Samantha De Grenet, Alessia Ventura, Alessia Marcuzzi, Melissa Satta.

Tre anni fa il tumore

Ritorno alla normalità per Elena e famiglia. Era il 2019 quando arrivò la "diagnosi che nessun genitore vorrebbe sentire", quella di tumore. Dopo mesi difficilissimi in cui chemioterapie e degenze in ospedale hanno scandito la quotidianità dell’intera famiglia, Jack è ora guarito e ha ripreso in mano la sua vita, per la felicità dei genitori, legati ormai da dodici anni (nel 2014 il matrimonio), della sorellina Greta, che oggi ha sei anni, e di tutti coloro che hanno supportato la sua battaglia contro la malattia.