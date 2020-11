Elena Santarelli: "Ho immagini forti della malattia di Giacomo, penso ai genitori che non ce l'hanno fatta"

È passato un anno dalla fine dell'incubo, ma Elena Santarelli non dimentica la battaglia contro il tumore combattuta insieme al figlio Giacomo, il primogenito avuto dal marito Corrado Bernardi. La showgirl ne ha fatto tesoro e il suo approccio alla vita, oggi, è totalmente diverso proprio grazie a quell'esperienza terribile, come spiega ai microfoni dei Lunatici su Rai Radio2: "Mi piacerebbe far capire alle persone che si devono lamentare di meno di certe banalità. Il fatto che bisogna mettere la mascherina o non si possa fare l'aperitivo, sono piccoli sacrifici. Ho tante immagini molto forti della malattia di Giacomo. Per rispondere a certe lamentele certe volte mi verrebbe di pubblicare foto di un bambino che fa radioterapia. Una cosa che ti soffoca solo a vederla".

Elena Santarelli: "Penso sempre a quei genitori che non ce l'hanno fatta"

Un cambiamento radicale dopo la malattia del figlio: "Bisogna apprezzare la vita - prosegue - dire grazie per quello che abbiamo e aiutarci finché possiamo farlo". Ciò che ha vissuto ha toccato tutta la sua famiglia: "Mio fratello ha avuto il covid a Milano, mi ha detto che dopo quello che ha passato mio figlio, dopo quello che gli ho raccontato io, non aveva niente di cui lamentarsi. Dobbiamo apprezzare di più quello che abbiamo. Anche se il covid ci ha tolto delle libertà. Io sono stata nella sfortuna fortunata nell'avere un figlio malato di tumore in un periodo antecedente al covid.Ogni volta che metto a letto mio figlio la sera, e sento il suo profumo, il mio petto si allarga tantissimo. Anche se penso sempre a quei genitori che purtroppo non ce l'hanno fatta".

Elena Santarelli: "Mi hanno scritto tante mamme"

La showgirl ha scritto un libro per raccontare la malattia del figlio. Un modo per incoraggiare chi si trova nella stessa situazione, ma anche per fare del bene: "'Una mamma lo sa' ha raccolto fino ad ora oltre 170.000 euro e tutti i ricavi sono andati in beneficenza. Il libro è uscito ad ottobre 2019, mi hanno scritto tante famiglie e tante mamme, ringraziandomi per aver parlato di questa tematica. Se anche in piccola parte sono stata d'aiuto per qualcuno mi fa piacere. Io non volevo scriverlo questo libro, avevo paura del giudizio delle persone".

Elena Santarelli: "Mi dispiace che in questo momento c'è chi non può guadagnare"

Infine, sul periodo che stiamo attraversando, Elena Santarelli ha detto: "Sarà che è cambiata tantissimo anche la visione della vita, anche per un vissuto mio passato, qualora dovessimo anche nel Lazio diventare zona rossa me ne farei una ragione, anche se rimane tanto dispiacere nel vedere molte persone che non stanno guadagnando. Vedere le facce tristi delle persone, delle commesse, delle proprietarie dei negozi, mi provoca un po' di dolore. Io personalmente non mi lamento di non poter uscire, mi dispiace non poter contribuire a far girare un po' di più l'economia. Non mi lamento di non poter uscire, mi dispiace che c'è chi in questo momento non può guadagnare. Mi metto nei panni delle altre persone, il dispiace è tanto".