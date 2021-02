Il fratello di Elena Santarelli è un super figo

La showgirl lo mostra in alcune storie di Instagram e le follower vanno in tilt, ma lei frena: "È impegnato"

Buon sangue non mente. Bellezza a palate nella famiglia di Elena Santarelli, che oltre ad avere due genitori molto fascinosi - il signor Enrico e la signora Patrizia - ha un fratello con un sex appeal da vendere. Emiliano, che avrà giusto un paio d'anni di differenza con la showgirl, è apparso tra le sue storie di Instagram facendo molto furore.

Prima in macchina, alla guida, mentre si muove sensuale seguendo il ritmo della canzone in radio, con un cappello che mette in evidenza i lineamenti del viso 'disegnati', poi eccolo a casa, ai fornelli, mentre prepara gli spaghetti con le vongole. Bello e pure chef, praticamente da sposare. E infatti Anna, la sua compagna, non se l'è fatto scappare. "Ragazze è impegnato" ha scritto Elena Santarelli, che ha poi mostrato anche la cognata. Donna fortunatissima.

Emiliano Santarelli non fa parte del mondo dello spettacolo e non ama stare sotto i riflettori, anche se con la sorella ogni tanto deve cedere. E per fortuna (penseranno quelle che ormai sono le sue fan).

Sotto le storie pubblicate da Elena Santarelli insieme al fratello Emiliano