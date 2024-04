Elena Santarelli e Bernardo Corradi in luna di miele con i figli: le foto

Elena Santarelli e Bernardo Corradi sono in luna di miele in Giappone, insieme a loro anche i figli Giacomo e Greta Lucia. "Giappone, il viaggio di nozze con i nostri bambini meravigliosi e il tuo compleanno - ha scritto a corredo delle prime foto pubblicate da Tokyo Santarelli -. Auguri amore mio". Oltre al centro di Tokyo, dove hanno trascorso la Pasqua, la famiglia ha visitato Hakone, nel Parco Nazionale di Fuji-Hakone-Izu a ovest di Tokyo, città famosa per i numerosi centri termali e la vista sul monte Fuji, il celebre vulcano. Poi tutti hanno preso un treno in direzione Kyoto.

Ospiti a Verissimo, Elena e Bernardo avevano parlato del loro amore e dei figli. "Ci siamo conosciuti in discoteca, lui mi ha cercata dopo ma io ero fidanzata, poi quando quella relazione è finita l'ho contattato io. La prima sera che è venuto da me, l'ho baciato subito e ho sentito proprio le farfalle nello stomaco", aveva rivelato la showgirl.

"Se l'ho scelta come mamma dei miei figli è per quello che ho visto in lei oltre l'aspetto fisico. Elena è una mamma molto brava e forte, ma allo stesso tempo ha anche momenti di debolezza", aveva aggiunto l'ex calciatore parlando dei loro due bambini.

La coppia che sta esplorando i luoghi e la cultura nipponica ha dovuto attraversare anche momenti molto difficili, segnati dalla malattia del figlio Giacomo: "Sembro tanto forte ma sono anche molto fragile e Bernardo lo sa. Lui è un uomo meraviglioso, mi lusinga come madre, come moglie, come amica e fidanzata, sono un po' tutto. Mi ha sempre fatto tanti complimenti veri e sinceri, anche per la gestione della malattia di Giacomo".

La malattia del figlio Giacomo

Era il 2019 quando arrivò la "diagnosi che nessun genitore vorrebbe sentire", quella di tumore. Dopo mesi difficilissimi in cui chemioterapie e degenze in ospedale hanno scandito la quotidianità dell’intera famiglia, Jack nel 2022 è guarito e ha ripreso a vivere la sua vita da ragazzino, che quest'anno compià 15 anni.