Elena Sofia Ricci, il compleanno da single e quel commento dell'ex compagno

Oggi Elena Sofia Ricci compie 61 anni. Per celebrare questo giorno anche sui social ha deciso di condividere sui social alcuni scatti: selfie, foto con la figlia, in cui si mostra in tutta la sua bellezza. Questo per la celebre attrice è sicuramente un momento particolare, a dicembre è trapelata la notizia della fine del matrimonio con Stefano Mainetti dopo ben 19 anni insieme.

Al momento Ricci è felicemente single come lei stessa ha voluto precisare dopo che alcune indiscrezioni la vedevano particolarmente vicina ad un collega, Gabriele Anagni, conosciuti sul palco teatrale dello spettacolo "La dolce ala della giovinezza".

Ovviamente i commenti sotto al post sono moltissimi e in quasi tutti si possono leggere commenti di apprezzamento, complimenti e ovviamente auguri. Tra questi non sfugge quello dell'ex compagno, e padre di sua figlia Emma, Pino Quartullo. I due sono diventati genitori nel 1997 e la loro relazione durò circa due anni, dal 1995 al 1997, e in merito alla fine della loro storia Quartullo dichiarò al settimanale Oggi: "La lasciai, fu doloroso per entrambi, ma io non ero ancora pronto per la vita di coppia".

"Faye Dunaway te spiccia casa", ha scritto Quartullo facendo così un complimento all'ex. Faye Dunaway, attrice e diva statunitense che ha vinto un Oscar per la sua interpretazione in Quinto potere, tre Golden Globe, un BAFTA ed un Emmy, oggi ha 82 anni ma la sua bellezza è incontestabile. Elena ha commentato scrivendo dei cuori, segno evidente che tra i due ci sia un ottimo rapporto.

La fine del matrimonio con Stefano Mainetti

Mainetti e Ricci si sono conosciuti quando lei aveva quarant'anni e non pensava di potersi di nuovo innamorare. Un incontro inaspettato che però ha regalato anni di felicità e anche una seconda figlia all'attrice, Maria, nata nel 2004 ovvero un anno dopo il matrimonio. Il loro era un amore maturo, profondo e sempre molto riservato, difficilmente parlavano pubblicamente l'uno dell'altra, tenendo il loro legame al riparo dai riflettori.