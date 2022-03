Elena Sofia Ricci compie 60 anni, sui social le foto private: "Grata alla vita"

Buon compleanno, Elena Sofia Ricci! Oggi 29 marzo l'attrice fiorentina, al secolo Elena Sofia Barucchieri, festeggia 60 anni e sui social i fan la celebrano con un coro unanime di affetto che conferma la stima verso la persona e la professionista tra le più amate dello spettacolo italiano.

"I miei primi 60 anni! Grata alla vita, ai sogni che continuo a fare e a tutto l’amore che ho ricevuto" scrive la festeggiata a corredo di una carrellata di foto che la ritraggono nei momenti salienti della sua vita. Appena nata in uno scatto in bianco e nero, con lo sguardo vispo e i capelli fermati da due codini, da adolescente e ancora da donna adulta: le immagini passano in rassegna la storia di Elena, diversa negli anni ma sempre splendida nel sorriso raggiante, al centro dei commenti degli amici che, da Laura Pausini a Virginia Raffaele, da Nek ad Laura Torrisi, le rivolgono gli auguri più sentiti. "Arrivi esattamente come sei… Anima luminosa" scrive Ambra Angiolini, riflessione che è sunto di tutte le dediche più amorevoli.

La carriera di Elena Sofia Ricci

Figlia dello storico Paolo Barucchieri e della scenografa Elena Ricci Poccetto, Elena Sofia Ricci ha esordito giovanissima in teatro. AL cinema si fa notare con Pupi Avati nel film Impiegati che le vale il Globo d'oro come miglior attrice rivelazione. Numerose le sue interpretazioni in popolari serie televisive tra cui Orgoglio trasmessa da Rai 1 a partire dal 2004, la fiction di Canale 5 I Cesaroni, dal 2006 al 2011, Caro maestro (Canale 5). Dal 2011 recita nel ruolo di Suor Angela nella serie Che Dio ci aiuti che - stando alle ultime - è in procinto di lasciare.

Nel corso della sua carriera di attrice ha vinto numerosi premi, tra cui tre David di Donatello, di cui due David di Donatello per la migliore attrice protagonista, per Ne parliamo lunedì (1990) e per Loro (2019), e un David di Donatello per la migliore attrice non protagonista, per Io e mia sorella (1988), 3 Nastri d'argento, 1 Globo d'oro, 4 Ciak d'oro, 1 Grolla d'oro, 1 Premio Rodolfo Valentino, 1 Premio Alberto Sordi, un Premio Kineo Diamanti alla Mostra del Cinema di Venezia e due volte il Telegatto.

La vita privata di Elena Sofia Ricci

Elena Sofia Ricci ha due figlie: Emma, nata nel 1996 dalla relazione con Pino Quartullo, e Maria, figlia del marito, il compositore Stefano Mainetti. Elena Sofia Ricci è stata sposata anche con lo scrittore Luca Damiani.