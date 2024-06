Elena Sofia Ricci bellissima in costume a 62 anni: spuntano i commenti di Marcuzzi e Gerini

L'eleganza è qualcosa di innato. Qualcosa che non si può acquisire né imparare. Ed Elena Sofia Ricci è senza dubbio l'attrice più elegante del panorama televisivo italiano. Lo dimostrano gli ultimi scatti che l'artista toscana ha condiviso sul suo profilo Instagram, dove si è immortalata in costume per inaugurare la stagione estiva. Costume nero con un decoro appena accennato, largo cappello da diva e occhiali da sole, Elena è apparsa in forma smagliante a 62 anni. "Che estate sia", ha scritto. Per lei un décolleté appena accennato e mai volgare e una classe da fare invidia.

Oltre ventimila le persone che hanno apprezzato il post con i loro like, ma soprattutto colpiscono i commenti delle colleghe. Tantissime le donne che lasciano i loro complimenti in calce, lasciando intendere che Elena Sofia ha sempre saputo coltivare un ottimo rapporto con le colleghe. "Quanto sei bella, amore", scrive Claudia Gerini. E la conduttrice Alessia Marcuzzi fa eco: "Sei bellissima". A fronte di tanti complimenti, l'attrice ci scherza su: "Costume intero e rigorosamente nero", scrive, lasciando intendere le sue tattiche per nascondere le imperfezioni fisiologiche dovute all'età. E la collega Paola Minaccioni risponde: "Amica, me ne metto uno e facciamo il confronto?", quasi a voler sottolineare quanto la sua classe sia inarrivabile. E ancora a lasciare cuori sotto al post le attrici Tosca D'aquino, Giusy Buscemi, Michela Andreozzi, Nina Zilli, in barba a chi ancora parla della competizione tra donne.