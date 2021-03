Elena Sofia Ricci scrive alla figlia Emma: "Non è facile la vita per voi"

Elena Sofia Ricci dedica un post su Instagram alla figlia Emma, che oggi compie 25 anni. Una carrellata di foto, da quando è bambina fino ad oggi, poi quelle parole toccanti da mamma che vorrebbe vederla sempre felice e realizzata: "Emma tesoro, è già passato un anno dal compleanno 2020 in lockdown - scrive - Siamo ancora chiamati al sacrificio e al più profondo rispetto delle regole e della nostra specie. Sei una ragazza sensibile e così attenta a chi ti sta accanto. Non è facile la vita per voi ragazzi che avreste dovuto spiccare il volo in questo tempo, freschi di laurea, proiettati sul futuro, costretti invece a fare i conti con una realtà molto difficile".

L'attrice è preoccupata ma non perde la speranza e la trasmette a sua figlia in un giorno così speciale: "Sono fiduciosa che quando tutto questo sarà passato, voi vi rimboccherete le maniche e comincerete a rendere questo mondo migliore - si legge ancora nel post - e sono certa che il tuo contributo sarà prezioso. Tanto orgogliosa di quella che sei. Ti voglio tanto bene anima speciale. Auguri, mamma". Anche Pino Quartullo, sul suo profilo, condivide una loro vecchia foto e scrive: "Doppia festa con una figlia così".

Emma è la prima figlia di Elena Sofia Ricci. Studia recitazione e inizia a muovere i primi passi nel mondo del cinema e della tv. L'anno scorso ha recitato insieme alla mamma nella fiction 'Vivi e lascia vivere', dove interpretava lei da giovane. Ha una sorella, Maria, di 16 anni, nata dal matrimonio tra Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti.

