Elena Sofia Ricci, la verità sul giovane Gabriele: "Nessuna relazione, ha l'età delle mie figlie"

"Ti pare normale che io devo scoprire dal web che abbiamo una relazione? Incredibile". Così Elena Sofia Ricci smentisce i rumors che la vogliono alle prese con un flirt col giovane collega Gabriele Anagni, insieme al quale è in tournée con lo spettacolo teatrale "La dolce ala della giovinezza". Tra i due non ci sarebbe alcuna relazione, l'attrice sarebbe anzi ancora single dopo la rottura col marito Stefano Mainetti, arrivata un paio di mesi fa al termine di vent'anni d'amore.

"Ora, abbiamo riso e abbiamo scherzato su questa cosa però bisogna stare un po' attenti quando si danno queste notizie", esordisce in un video pubblicato su Instagram l'artista toscana. "Perché magari io mi ci sono anche divertita, ma magari qualcuno vicino a me, magari qualcuno della mia famiglia, le mie figlie, non sono state troppo contente di sapere questa cosa che poi è una fake senza precedenti. È una notizia molto falsa, Gabriele è come un figlio per me, ha l'età delle mie figlie come tutti i ragazzi sul palco con me. E quindi questa cosa è veramente grave perché non si può giocare così con le persone, poi se ci sono fotografi o giornalisti molto, molto annoiati che mi voglio seguire lo può fare e vedrà che vita che faccio".

Chi è Gabriele Anagni

Gabriele Anagni è nato a Massa Carrara e ha 31 anni, è nato l’8 settembre 1991. Dopo alcuni ruoli a teatro ha debuttato in tv in un Medico in Famiglia, ma il vero successo è arrivato con il personaggio di Claudio Parenti in Un posto al sole. Nel 2020 ha vestito i panni di Alfredo Perico nella fiction Il Paradiso delle Signore, ruolo che ricoprirà anche nella settima stagione. Su Instagram non ha molti follower e non è neanche particolarmente attivo, ma oltre ai post che riguardano i suoi impegni lavorativi si possono vedere anche alcuni scatti privati tra vacanze e amici.