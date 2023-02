"Elena Sofia Ricci ritrova la serenità dopo il divorzio: merito del giovane Gabriele"

L'amore tra Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti è finito, ma secondo alcune indiscrezioni sarebbe tornato il sorriso sul volto dell'attrice grazie ad un collega.

Ospite di Sanremo ha incantato con la sua bellezza e la sua simpatia, Ricci che in quell'occasione ha pubblicizzato la sua nuova fiction, Fiori sopra l'inferno, e la sua luce non è passata inosservata. Secondo alcuni informati, riporta il settimanale Oggi, a renderla particolarmente raggiante sarebbe Gabriele Anagni: i due si sono conosciuti grazie allo spettacolo teatrale La dolce ala della giovinezza e sul palco, oltre che un sodalizio artistico, sarebbe nato un legame "di profonda amicizia" e Anagni le sarebbe stato molto vicino durante la separazione e anche dopo.

L'opera, di cui i due erano i protagonisti, racconta la segreta passione tra un giovane attore costretto a prostituirsi per vivere e di una star del cinema in declino, non più giovanissima, alcolizzata e depressa che è convinta dell'insuccesso del suo ultimo lavoro. Il loro amore non sarà mai vissuto alla luce del giorno, ma terminerà proprio com'è nata e cioè nella clandestinità.

Chi è Gabriele Anagni

Gabriele Anagni è nato a Massa Carrara e ha 31 anni, è nato l’8 settembre 1991. Dopo alcuni ruoli a teatro ha debuttato in tv in un Medico in Famiglia, ma il vero successo è arrivato con il personaggio di Claudio Parenti in Un posto al sole. Nel 2020 ha vestito i panni di Alfredo Perico nella fiction Il Paradiso delle Signore, ruolo che ricoprirà anche nella settima stagione. Su Instagram non ha molti follower e non è neanche particolarmente attivo, ma oltre ai post che riguardano i suoi impegni lavorativi si possono vedere anche alcuni scatti privati tra vacanze e amici.

Il matrimonio tra Elena Sofia Ricci e Stefano Mainetti

Elena Sofia Ricci ha conosciuto Stefano Mainetti a quarant'anni, dopo la fine della relazione con il collega Pino Quartullo, padre della sua primogenita Emma, oggi ventiseienne. Un incontro e un amore inaspettato in quanto l'attrice toscana onn pensava di innamorarsi di nuovo. Nel 2003 i due si sono sposati e nel 2004 è nata la loro bambina, Maria. Un amore vissuto con una consapevolezza diversa, quella della maturità e che hanno sempre tenuto lontano dai riflettori. "A casa il confronto artistico è continuo. Io la aiuto nella creazione dei personaggi, lei ascolta ripetutamente le mie musiche" aveva dichiarato nel 2019 Stefano Mainetti a Today (qui l'intervista) parlando di Elena Sofia Ricci.