Tutti pazzi per l'ultimo bikini dell'estate di Elena Sofia Ricci: 58 anni di eleganza

Non si tratta solo di bellezza, ma soprattutto di eleganza. E questo è da sempre il valore aggiunto di Elena Sofia Ricci, che a 58 anni con la sua classe da vendere manda in visibilio i social grazie ad uno scatto in bikini. L'ultimo dell'estate.

Elena si immortala con lo sfondo del mare, in una foto assolutamente casalinga, scattata probabilmente dal marito Stefano Mainetti, compositore di professione. La forma è smagliante e il due pezzi nero non può che esaltare il suo corpo. Niente trucco e niente inganno: nessun filtro, né make up aggiunto sul viso, ma solamente un bel paio di occhiali da sole e il migliore sorriso.

Oltre trentamila like per il post, con commenti che arrivano da tanti colleghi del mondo dello spettacolo. A partire dalle attrici Valeria Solarino e Valeria Fabrizi, fino alla cantante Tosca Donati. E noi non possiamo che accodarci.